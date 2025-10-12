Highway Heroes Canada
Folge 4: Die Zerreißprobe
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Jamie Davis ist mit einem besonders kniffligen Einsatz beschäftigt: Der völlig zerstörte Anhänger eines verunglückten Sattelschleppers liegt in einer steilen Böschung und hält das Team tagelang in Atem. Unterstützt wird Jamie von seinem Stiefsohn Brandon und seiner Tochter Alexis. Gelingt es dem Highway-Veteranen und seiner Familie, die Fracht zu sichern und das gestrandete Ungetüm aus dem Straßengraben zu bergen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick