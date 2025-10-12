Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 5vom 12.10.2025
Folge 5: Gerammt und entflammt

40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Nachdem Bob Potts ein brennendes Wrack gelöscht hat, will er die Überreste abschleppen. Doch schon nach wenigen Minuten auf dem Highway prallt ein Sattelschlepper in sein Wrack und hinterlässt schlimme Schäden an Mensch und Material. Jamie bekommt es mit einer ungewöhnlich breiten Ladung auf einem engen Forstweg zu tun, und die Brüder Banwait kümmern sich auf einem vielbefahrenen Highway um einen abgestürzten Anhänger in einem matschigen Graben.

