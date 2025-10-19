Highway Heroes Canada
Folge 9: Schiffbruch
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Merv muss in Vancouver ein gekentertes Boot aus dem False Creek ziehen. Statt auf den Verkehr muss er hier auf die Gezeiten achten. Auf Highway 1 ist ein Sattelzug bei winterlichen Straßenverhältnissen im Graben gelandet und hat sich quer gestellt. Andy von Reliable Towing und zwei neue Mitarbeiter stehen vor einem schwierigen Fall. Rob und sein Neffe Kyle kämpfen während eines heftigen Kälteeinbruchs bei der Bergung eines Holzlasters mit eingefrorenen Bremsen.
