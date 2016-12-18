Der Tag der Entscheidung: Welches der Ehepaare bleibt zusammen?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Der Tag der Entscheidung: Welches der Ehepaare bleibt zusammen?
94 Min.Folge vom 18.12.2016Ab 12
Heute steigt die Spannung: Es entscheidet sich, welche Paare verheiratet bleiben wollen und welche Eheleute ab sofort getrennter Wege gehen. Einem Duo fiel die Entscheidung sehr leicht, doch bei drei anderen Paaren ist noch alles offen. Für wen war die "Hochzeit auf den ersten Blick" auch Liebe auf den ersten Blick?
