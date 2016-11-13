Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 1vom 13.11.2016
98 Min.Folge vom 13.11.2016Ab 12

Herzklopfen auf Schloss Neuenstein in Hessen: Gleich wird Ramona (30) ihrem Ehemann zum ersten Mal begegnen - vor der Standesbeamtin, die sie mit ihm verheiratet. "Mir fehlen Vertrautheit und Nähe zu einem Menschen, und dass man gebraucht wird", sagt die Wittenerin. Deshalb hat sie sich als eine von acht Heiratswilligen dafür entschieden, einem völlig unbekannten Menschen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" das Ja-Wort zu geben.

