Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Die Entscheidung: Ein Tag voller Liebe und Überraschungen

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 15.12.2019
Die Entscheidung: Ein Tag voller Liebe und Überraschungen

Die Entscheidung: Ein Tag voller Liebe und ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 8: Die Entscheidung: Ein Tag voller Liebe und Überraschungen

109 Min.Folge vom 15.12.2019Ab 6

Heiratswillige Singles wagen die "Hochzeit auf den ersten Blick" und wollen einem unbekannten Partner das Ja-Wort geben. Danach beginnt das Kennenlernen: Wie verlaufen die Flitterwochen? Wie schlägt das Paar sich im Alltag? Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie im Beisein aller anderen Teilnehmer entscheiden: Zusammen bleiben oder Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen