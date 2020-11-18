Annika und Manuel wagen sich zaghaft in die EheJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Annika und Manuel wagen sich zaghaft in die Ehe
122 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Heiratswillige Singles wagen die "Hochzeit auf den ersten Blick" und wollen einem unbekannten Partner das Ja-Wort geben. Danach beginnt das Kennenlernen: Wie verlaufen die Flitterwochen? Wie schlägt das Paar sich im Alltag? Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie im Beisein aller anderen Teilnehmer entscheiden: Zusammen bleiben oder Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick