Hochzeit auf den ersten Blick

Zwei weitere Entscheidungen und eine große Überraschung

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 23.12.2020
Zwei weitere Entscheidungen und eine große Überraschung

Folge 8: Zwei weitere Entscheidungen und eine große Überraschung

117 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12

Baby-News zu Weihnachten bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Nach Melissa und Philipp verrät eines der drei weiteren glücklichen Paare aus dem vergangenen Jahr endlich ihr süßes Geheimnis ... Außerdem stehen zum Abschluss der siebten Staffel des SAT.1-Sozialexperiments die Herbstpaare Ariane und Martin sowie Janina und Dennis im Fokus. Die Kamera begleitet das Quartett vom Ja-Wort über die gemeinsame Hochzeitsreise bis hin zum aktuellen Status Quo.

