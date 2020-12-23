Zwei weitere Entscheidungen und eine große ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 8: Zwei weitere Entscheidungen und eine große Überraschung
117 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12
Baby-News zu Weihnachten bei "Hochzeit auf den ersten Blick": Nach Melissa und Philipp verrät eines der drei weiteren glücklichen Paare aus dem vergangenen Jahr endlich ihr süßes Geheimnis ... Außerdem stehen zum Abschluss der siebten Staffel des SAT.1-Sozialexperiments die Herbstpaare Ariane und Martin sowie Janina und Dennis im Fokus. Die Kamera begleitet das Quartett vom Ja-Wort über die gemeinsame Hochzeitsreise bis hin zum aktuellen Status Quo.
