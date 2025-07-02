Verlobt, verliebt, zerstritten?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den zweiten Blick
Folge 1: Verlobt, verliebt, zerstritten?
Folge vom 02.07.2025
Hohe Erwartungen, große Gefühle und eine überraschende Wendung: Beim Staffelstart von "Hochzeit auf den zweiten Blick" ist alles dabei. Zwei Paare sollen "Ja" zueinander sagen - ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Haben die Experten Sophia und Sascha perfekt gematcht? Und stimmt die Anziehung bei Lisa und Christopher?
