Große Enthüllungen beim zweiten Pärchen-Dinner
Hochzeit auf den zweiten Blick
Folge 8: Große Enthüllungen beim zweiten Pärchen-Dinner
48 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
"Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt ein Spin-Off: Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen werden in "Hochzeit auf den zweiten Blick" zwölf Singles vom bewährten Expertenteam gematcht. Beim ersten Zusammentreffen folgt die Verlobung vor der traumhaften Kulisse Kretas. Gemeinsam beziehen die Paare das Couple House und lernen sich nach und nach kennen. Wer hat sein Perfect Match gefunden und gibt sich am Ende das Heiratsversprechen?
