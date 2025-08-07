Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den zweiten Blick

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 07.08.2025
49 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

"Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt ein Spin-Off: Auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen werden in "Hochzeit auf den zweiten Blick" zwölf Singles vom bewährten Expertenteam gematcht. Beim ersten Zusammentreffen folgt die Verlobung vor der traumhaften Kulisse Kretas. Gemeinsam beziehen die Paare das Couple House und lernen sich nach und nach kennen. Wer hat sein Perfect Match gefunden und gibt sich am Ende das Heiratsversprechen?

