Folge 10: Der Passagier
45 Min.Folge vom 31.10.2020Ab 16
Nachdem Brody den kalten Entzug hinter sich gebracht hat, ist er fit genug, seine geheime Mission im Iran anzutreten. Zusammen mit den CIA-Agenten Turani, Azizi, Baraz und Moddares macht er sich auf den Weg. Carrie, Saul, Adal, Lockhart und einige andere überwachen die Operation in der CIA-Zentrale. Als Brody mit seiner Gruppe in den Iran einreisen will, kommt es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall: Die Grenzer waren nicht eingeweiht ...
