Homeland
Folge 11: Unser Mann in Teheran
52 Min.Folge vom 07.11.2020Ab 12
Javadi gelingt es, Brody mit Akbari bekanntzumachen. Allerdings bringt dieser den Ex-Marine zu Abu Nazirs Witwe Nassrin. Sie will Brody für ihre Zwecke einspannen und ihn als Sprachrohr der iranischen Propaganda einsetzen. Als Saul davon Wind bekommt, beschließt er, Brody zu eliminieren - schließlich könnte dieser der iranischen Regierung verraten, dass Javadi inzwischen ein Doppelagent ist. Carrie funkt Saul allerdings dazwischen ...
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
