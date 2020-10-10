Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland
Staffel 3Folge 7vom 10.10.2020
46 Min.Ab 16

Javadi konnte dingfest gemacht werden. Anstatt ihn der Justiz auszuliefern, will Saul ihn zu einem Doppelagenten machen: Javadi soll in den Iran zurückkehren und ihn mit Informationen versorgen. Als Druckmittel dient Javadis Unterschlagung von Geldern der Revolutionsgarden. Bevor er in den Flieger Richtung Teheran steigt, verrät er Carrie noch, dass nicht Brody für den Anschlag auf die CIA verantwortlich war, sondern jemand anderes. Dieser Jemand befindet sich noch in den USA ...

