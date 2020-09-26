Homeland
Folge 5: Das Yoga-Spiel
45 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 12
Bittere Enttäuschung für Saul: Statt seiner ernennt der Präsident Senator Andrew Lockhart offiziell zum neuen Direktor der CIA. Unterdessen reist der iranische Top-Terrorist Majid Javadi inkognito in die USA ein und kidnappt Carrie. Jessica Brody hat hingegen eine Sorge weniger: Dana kehrt nach Hause zurück, nachdem sie von Leos wahrer Vergangenheit erfahren hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren