Homeland
Folge 12: Nacht über Moskau
64 Min.Ab 16
Carrie sieht keine andere Möglichkeit, den drohenden Krieg mit Pakistan abzuwenden, als die Forderungen Russlands zu erfüllen und Saul zu verraten. Zusammen mit Yevgenys Leuten will sie ihren früheren Mentor zwingen, die Identität seiner Spionin preiszugeben. Doch Saul ist bereit, sein Leben zu geben, um die Informantin zu schützen. Wie weit wird Carrie gehen?
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
