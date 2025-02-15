Homeland
Folge 3: Das unglückliche Land
49 Min.Ab 12
Der Talibanführer Haqqani verdächtigt Saul, für den Anschlag auf seine Männer verantwortlich zu sein. Bald mehren sich jedoch die Hinweise, dass tatsächlich nicht die Amerikaner, sondern Haqqanis eigener Sohn Jalal hinter dem versuchten Attentat steckt. Unterdessen ist Carrie dem russischen Geheimdienstagenten Yevgeny auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren