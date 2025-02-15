Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 8Folge 2
47 Min.Ab 12

Carrie braucht ein Druckmittel, um den afghanischen Vize-Präsidenten G'ulom dazu zu bewegen, seine kontroversen Aussagen öffentlich zu widerrufen. Ein Hinweis bringt sie auf die Spur von Samira Noori, deren Mann bei einem Anschlag getötet wurde. Um herauszufinden, ob die Frau belastendes Material gegen G'ulom besitzt, inszenieren die Agenten ein Bewerbungsgespräch.

