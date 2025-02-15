Homeland
Folge 7: Auge um Auge
54 Min.Ab 12
Yevgenys Kontakte haben Max ausfindig gemacht. Doch bevor Carrie ihn befreien kann, verschleppen die Taliban den Amerikaner erneut. Währenddessen erwartet Haqqani seine Gerichtsverhandlung. Saul hofft, eine Tonaufnahme, die die Bereitschaft des Talibanchefs zum Abschluss eines Friedensabkommens beweist, mit in den Prozess einbringen zu können, doch Präsident Hayes steht längst unter G'uloms Einfluss und hat nicht die Absicht, Haqqani davonkommen zu lassen.
Homeland
