Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Die Spur des Geldes

20th CenturyStaffel 3Folge 2vom 05.09.2020
Die Spur des Geldes

Die Spur des GeldesJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 2: Die Spur des Geldes

47 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12

Für Carrie wird es eng: Der Untersuchungsausschuss weiß von ihrer Affäre mit Brody und gibt ihr die Schuld für den Anschlag. Mit Hilfe der Medien will sie ihre Sicht der Dinge schildern - und wird von Saul in die Psychiatrie verfrachtet. Der versucht unterdessen mit Hilfe der Finanzanalystin Fara Sherazi herauszufinden, wer die Attentäter mit Geld versorgte. Die Spur führt in den Iran, doch die Strippenzieher sind noch lange nicht identifiziert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen