Eine Stadt in Angst und Schrecken
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Eine Stadt in Angst und Schrecken
46 Min.Ab 16
In einer Bar kommt es zu einer Schießerei - drei unschuldige Menschen sterben, ein Mann überlebt schwer verletzt. Anschließend zündet der Schütze das Lokal an. Lieutenant Joe Kenda rekonstruiert die Tat vor Ort, und bald ahnt der erfahrene Ermittler: Der Täter wird wieder zuschlagen. Tatsächlich werden kurz darauf in einem Supermarkt zwei Mädchen erschossen. Während in Colorado Springs Panik ausbricht, setzt Kenda alles daran, den kaltblütigen Mörder zu stoppen.
