Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 11: Die Lücke im Alibi
48 Min.Ab 12
Bei der Polizei geht eine Vermisstenanzeige ein: Lorraine Laribo kam eines Nachts nicht nach Hause zu ihrem kleinen Sohn, auch in den folgenden Tagen gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Der Fall wird an das Team von Lieutenant Joe Kenda weitergegeben. Der Freund ihrer Schwester hatte die 24-Jährige zuletzt an einer Bar abgesetzt. Bald gerät er unter anderem wegen seiner kriminellen Vorgeschichte ins Visier der Ermittler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick