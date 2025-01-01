Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Die Lücke im Alibi

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 11
Die Lücke im Alibi

48 Min.Ab 12

Bei der Polizei geht eine Vermisstenanzeige ein: Lorraine Laribo kam eines Nachts nicht nach Hause zu ihrem kleinen Sohn, auch in den folgenden Tagen gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Der Fall wird an das Team von Lieutenant Joe Kenda weitergegeben. Der Freund ihrer Schwester hatte die 24-Jährige zuletzt an einer Bar abgesetzt. Bald gerät er unter anderem wegen seiner kriminellen Vorgeschichte ins Visier der Ermittler.

