Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Verhängnisvolle Affäre
46 Min.Ab 12
Dianne Hood, die an der Autoimmunkrankheit Lupus leidet, wird nach einem Treffen mit ihrer Selbsthilfegruppe angeschossen. Die dreifache Mutter stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Der einzigen Augenzeugin zufolge handelte es sich um einen bewaffneten Überfall, den Täter kann sie jedoch nicht beschreiben. Lieutenant Joe Kenda und sein Team nehmen sich des Falles an und zweifeln bald an einem Raubmord. Trachtete der beliebten, gutherzigen Frau jemand nach dem Leben?
