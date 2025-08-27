Tod in einer heilen WeltJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Tod in einer heilen Welt
46 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 16
Der 15-jährige Chuck Limbrick findet seine Mutter Betty erschossen zu Hause auf. Lieutenant Joe Kenda und sein Team übernehmen die Ermittlungen. Nachdem er Selbstmord ausgeschlossen hat, sieht für den Ermittler zunächst alles danach aus, als seien Räuber in das Haus eingebrochen und von dem Opfer überrascht worden. Die Polizei macht sich auf die Suche nach Bettys gestohlenen Auto, in der Hoffnung, dass es bei der Lösung des Falls hilft.
