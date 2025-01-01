Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 10: Tod im Supermarkt
43 Min.Ab 16
Die betagten Besitzer eines beliebten Tante Emma-Ladens werden brutal angegriffen und am helllichten Tag ermordet. Lt. Joe Kenda kann Zeugen interviewen, die einen kurzen Blick auf die Täter werfen konnten. Als er das Zuhause der Mörder ausfindig macht, muss er feststellen, dass diese schon längst geflohen sind. Eine weitläufige Suche beginnt ...
