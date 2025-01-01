Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 13: Das Geheimnis der Schwestern
46 Min.Ab 12
Auf dem Flur eines Hauses in einem ruhigen Vorort liegen die Leichen zweier Schwestern - sie wurden erschossen. Keiner ihrer Freunde oder Nachbarn kann sich vorstellen, wer den jungen Müttern schaden wollte. Ermittler Kenda stößt auf ein pikantes Geheimnis, das ihn zu einem Hauptverdächtigen führt. Doch der Fall nimmt eine überraschende Wendung ...
