Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 9: Der Anschlag
48 Min.Ab 12
Die freundliche Kellnerin Sharon Coleman sitzt im Auto ihres Freundes, als sie plötzlich von einem Kugelhagel durchlöchert wird. Lt. Joe Kenda vermutet, dass eine kriminelle Organisation hinter dem Mord steckt, hat jedoch noch keine Beweise dafür. Als er sich in der Ortschaft umhört merkt er, dass die Leute verängstigt sind und kaum Informationen preisgeben wollen.
