Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Anschlag

Rive Gauche TelevisionStaffel 2Folge 9
Der Anschlag

Der AnschlagJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 9: Der Anschlag

48 Min.Ab 12

Die freundliche Kellnerin Sharon Coleman sitzt im Auto ihres Freundes, als sie plötzlich von einem Kugelhagel durchlöchert wird. Lt. Joe Kenda vermutet, dass eine kriminelle Organisation hinter dem Mord steckt, hat jedoch noch keine Beweise dafür. Als er sich in der Ortschaft umhört merkt er, dass die Leute verängstigt sind und kaum Informationen preisgeben wollen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen