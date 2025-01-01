Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Weihnachten

Staffel 2Folge 3
Folge 3: Tödliche Weihnachten

46 Min.Ab 12

Der lebenslustige Gastronom Donald Ott wird von der Polizei am Weihnachtstag erschossen aufgefunden. Donalds Freunde sagen aus, dass er keine Feinde hatte. Als Lt. Kenda jedoch mit der Familie des Opfers spricht, erfährt er von einem Verwandten mit einer langjährigen kriminellen Vorgeschichte - ist der Mörder etwa ein Mitglied aus der eigenen Familie?

