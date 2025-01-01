Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Ein Vertrag mit Folgen

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 14
45 Min.Ab 12

James Cooper wird blutüberströmt in seinem Wagen gefunden, mit einem Revolver in der Hand. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmordversuch aus, doch Fußspuren neben dem Auto deuten auf einen weiteren Beteiligten hin. Dann erreicht Joe Kenda ein Anruf von Coopers Geschäftspartner. Der sei vor Cooper geflohen, nachdem ihn dieser mit einer Waffe bedroht hat. Der Lieutenant muss herausfinden, wer von beiden Opfer und wer Täter ist.

