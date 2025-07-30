Ausgebrochen - EingefangenJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 17: Ausgebrochen - Eingefangen
45 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 16
Lieutenant Joe Kenda muss flüchtige Verbrecher wieder hinter Gitter bringen: Nachdem zwei Gefängnisinsassen wegen Ermittlungen in ein Gericht bestellt werden, gelingt es ihnen, ihren Aufseher zu überwältigen und zu fliehen. Doch Kenda weiß genau, wie er den Männern auf die Spur kommt.
