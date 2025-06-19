Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 1: Die Nacht der Toten
45 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Der 17-jährige Benny Messina ist offenbar auf dem Weg zu einer Halloween-Party, als er plötzlich zusammenbricht. Der Junge wird mit einer Kugel im Hals vorgefunden und muss sofort operiert werden. Wenig später wird auch sein Freund Robert schwer verletzt in einem Waldstück vorgefunden. Doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach seinem Mörder.
