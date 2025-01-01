Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 4
45 Min.Ab 16

Lieutenant Joe Kenda stößt bei einem Routine-Einsatz auf Hinweise zu einem längst vergangenen Fall. Dabei könnte es sich um einen unentdeckten Mord und nicht, wie bislang vermutet, um einen natürlichen Tod handeln. Die Ermittler stellen einige Nachforschungen an, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Doch Gewissheit bekommen sie nur, wenn sie die Leiche wieder ausgraben ...

