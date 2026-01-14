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Hotel 13

Hotel am Meer

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Hotel am Meer

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Hotel 13

Folge 1: Hotel am Meer

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom und Anna treffen gleichzeitig im Hotel 13 ein, um sich für denselben Studentenjob zu bewerben. Nur eine Stelle ist frei. Beide sind sich sofort sympathisch, doch sie werden zu Konkurrenten. Tom hat außerdem ein geheimes Ziel: Er will Zimmer 13 finden – laut einer mysteriösen Nachricht, die er vor acht Jahren erhielt, geht es dabei um Leben und Tod. In der Nacht beginnt er seine Suche, doch an der Stelle, wo das Zimmer sein sollte, ist nur eine leere Wand.

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