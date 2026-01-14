Hotel 13
Folge 2: Zimmer 13
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Victoria, die verwöhnte Tochter eines Hotelkritikers, zieht ins Hotel. Die Angestellten bemühen sich, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Tom und Anna lernen Flo, Lenny und Ruth kennen. Tom sucht weiter nach Zimmer 13 und vermutet Hinweise im Büro des strengen Hoteldirektors Richard Leopold. Doch bevor er den Safe durchsuchen kann, hört er Schritte im Flur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick