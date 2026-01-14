Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Die Zimmermannuhr

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 18vom 14.01.2026
Die Zimmermannuhr

Die ZimmermannuhrJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 18: Die Zimmermannuhr

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Anna belauscht Richard und Jack, die über Zimmer 13 sprechen. Sie erfährt, dass die beiden ebenfalls davon wissen. Tom und Anna müssen vorsichtiger sein, denn Jack beginnt, sie zu beobachten. Da die Jukebox nicht mehr funktioniert, suchen sie nach einer anderen Möglichkeit, das Zimmer zu öffnen – werden aber von Ruth überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen