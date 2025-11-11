Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 20vom 11.11.2025
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Marshall kündigt endlich seinen Job bei der Goliath National Bank und nimmt eine unbezahlte Praktikantenstelle bei der Umweltschutzorganisation NRDC an. Lily unterstützt ihn bei all seinen Absichten, auch wenn sie nun auf eine lange geplante Reise nach Spanien verzichten muss ... Barney ist verzweifelt, dass Marshall nun nicht mehr sein Kollege bei der GNB ist. Deshalb kümmert sich Robin um ihn. Sie glaubt, dass Barney darunter leidet, wieder einmal verlassen worden zu sein ...

