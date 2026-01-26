Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 21vom 26.01.2026
20 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

Der Captain macht Lily das Angebot, mit ihm für ein Jahr nach Rom zu ziehen. Lily ist hin- und hergerissen, entscheidet sich aber schließlich gegen den Job als Kunstberaterin in Italien. Als sie Marshall wenig später im Büro aufsucht, um ihm alles zu erzählen, muss sie feststellen, dass die Kanzlei kurz vor der Pleite steht. Ihr Ehemann hatte ihr das bisher verschwiegen, damit sie sich keine Sorgen macht. Und von der Vorstellung, in Italien zu leben, ist Marshall sehr angetan.

