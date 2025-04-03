Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Staffel 5
Folge 12
vom 03.04.2025
43 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Bei der Hamilton Air Show erwartet Joe eine ganz besondere Überraschung: Mikey hat organisiert, dass sein Vater bei der Flugschau im Cockpit eines CT-114 Tutor Jet mit den Snowbirds, der berühmten Kunstflugstaffel der Royal Canadian Air Force, fliegen wird. Mikey selbst will sich in Toronto seiner Höhenangst stellen und erklimmt den "Edgewalk" auf dem CN Tower.

