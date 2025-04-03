Ice Pilots
Folge 12: Höhenrausch
43 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Bei der Hamilton Air Show erwartet Joe eine ganz besondere Überraschung: Mikey hat organisiert, dass sein Vater bei der Flugschau im Cockpit eines CT-114 Tutor Jet mit den Snowbirds, der berühmten Kunstflugstaffel der Royal Canadian Air Force, fliegen wird. Mikey selbst will sich in Toronto seiner Höhenangst stellen und erklimmt den "Edgewalk" auf dem CN Tower.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick