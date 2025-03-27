Ice Pilots
Folge 7: Mikey auf Eis
44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Mikey tritt den Canadian Rangers bei und nimmt an einem extremen Outdoor-Training im hohen Norden Teil. Im Hangar von Buffalo Airways werden indes bei bitterer Kälte wichtige Reparaturen an einer Militärmaschine vorgenommen. Und Joe fliegt nach Kalifornien, um auf eine Flotte Löschflugzeuge zu bieten, doch der Wettbewerb ist härter als gedacht.
