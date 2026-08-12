Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Folge 2: Episode 2
33 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Mentalist Timon Krause geht der Frage nach, wie Selbstoptimierung gelingen kann, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Wie lassen sich Ängste und Phobien überwinden? Was motiviert Menschen, effizienter, gesünder und erfolgreicher zu werden? Zwischen Leistungsdruck und persönlichem Wachstum beleuchtet er die Chancen und Grenzen der Selbstoptimierung und zeigt, was es bedeutet, die beste Version seiner selbst zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
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