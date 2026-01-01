Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
1 StaffelAb 12
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Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Mentalist Timon Krause begibt sich auf eine Reise in die menschliche Psyche: Liebe, Selbstoptimierung, Hypnose, Alltagsmanipulation und Wahrnehmung. Er zeigt, wie unbewusste Entscheidungen Verhalten, Gefühle und Erfolg im Beruf prägen. Gemeinsam mit Franca Cerutti, Nasanin Kamani und Katharina Ohana werden psychologische Mechanismen in Experimenten entschlüsselt.
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