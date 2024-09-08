Staffel 3Folge 135vom 08.09.2024
Stunk im Schrebergarten (L)Jetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 135: Stunk im Schrebergarten (L)
44 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Ein Schrebergarten ist ein Ort der Entspannung und des Friedens. Aber nur, solange es der Nachbar zulässt. Die vierköpfige Familie Brenner hat Zoff mit dem peniblen Ehepaar Schröder. Der Streit eskaliert, als Günther mit einer lebensbedrohlichen Kopfwunde in seinem Garten gefunden und Daniel als Täter beschuldigt wird. Christian Vorländer will den Krieg am Gartenzaun beenden und sucht nach dem wahren Täter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick