Staffel 3Folge 37vom 22.01.2021
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 37: Falscher Verdacht
45 Min.Folge vom 22.01.2021Ab 12
Ferdinand Heck wird Opfer eines Gewaltverbrechens. Und seine Geliebte hört alles am Telefon mit. Die Leiche ist nicht auffindbar, nur sein Auto wird verlassen und voller Blut gefunden. Ferdinands eigene Ehefrau soll die brutale Täterin sein. Rechtsanwalt Stephan Lucas wird beauftragt, die Vorfälle dieser grausamen Nacht aufzuklären. Auf der Spur nach der Wahrheit, stößt der Jurist auf Ungereimtheiten, die die Geschichte in ein völlig neues Licht rücken.
