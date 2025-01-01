Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlag ins Gesicht

Schlag ins GesichtJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 34: Schlag ins Gesicht

44 Min.Ab 12

Die Ehe von Jeanette Biegner wird von Tag zu Tag mehr zum Alptraum. Doch die 31- Jährige will kein Opfer mehr sein und schwört, sich gegen ihren cholerischen Ehemann zu wehren. Als ihr Mann tot aufgefunden wird, spricht alles gehen sie. Ist Jeanette für ihre Freiheit zu weit gegangen? Isabella Schulien wird klären, ob die verzweifelte Frau tatsächlich vom unschuldigen Opfer zur eiskalten Mörderin wurde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen