Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Mädchen will nach oben

Ein Mädchen will nach obenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 23: Ein Mädchen will nach oben

44 Min.Ab 12

Familie und Freunde trauen um Mandy Gera. Die 17-Jährige hat eine Partynacht mit ihrer neuen Clique nicht überlebt. Ein Sündenbock ist schnell gefunden - Yusuf Öger, der Exfreund der Toten. Als sich der junge Mann einer Vernehmung entzieht, scheint auch für die Polizei der Fall klar. Allein Rechtanwalt Stephan Lucas glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Er ahnt nicht, dass dieser in großer Gefahr schwebt. Denn der Vater der Toten will, dass Yusuf büßt!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen