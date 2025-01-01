Staffel 1Folge 28
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 28: Ausgestochen
44 Min.Ab 12
Maxi Bergmann hat ihrer Kundin Silke Müller das Wort "Schlampe" auf den Hintern tätowiert. Jetzt behauptet die Kundin plötzlich, es nie gewollt zu haben. Für die Tätowiererin beginnt die Hölle auf Erden. Nicht nur, dass ein anonymer Anrufer ihr das Gesundheitsamt auf den Hals hetzt, jetzt soll sie auch noch ihre Kunden bei einem Streit vor ein Auto gestoßen haben. Rechtsanwältin Isabella Schulien will das Rätsel um das falsche Tattoo lösen.
