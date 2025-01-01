Zum Inhalt springenBarrierefrei
Betrug im Doppelpack

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 41: Betrug im Doppelpack

44 Min.Ab 12

Der verheiratete Patrick Dohme vergnügt sich mit der hübschen Eva auf einem Parkplatz als sie plötzlich überfallen werden. Nachdem der 32-Jährige bewusstlost geschlagen wurde, vergewaltigt der Unbekannte die junge Frau. Doch der Höllentrip geht weiter, als der brutale Täter Geld will - sonst wird er Patrick Dohmes Ehefrau von seiner Affäre erzählen. Rechtsanwalt Christian Vorländers ganzer Einsatz ist gefragt, um den Teufelskreis aus Gewalt und Erpressung zu durchbrechen.

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

