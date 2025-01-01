Staffel 1Folge 63
Der verlorene Tag
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 63: Der verlorene Tag
45 Min.Ab 12
Ein brutaler Banküberfall reißt eine unschuldige Angestellte aus dem Leben. Der skrupellose Täter bleibt unerkannt. Der Hauptverdächtige Simon Hilger ist selbst schwerverletzt - und kann sich an nichts mehr erinnern. Seine Frau ruft verzweifelt Benita Brückner zu Hilfe. Die Rechtsanwältin muss herausfinden, wer Simon Hilger töten wollte und wer wirklich hinter dem Banküberfall steckt.
