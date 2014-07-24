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Der Wolf im Schafspelz

Der Wolf im SchafspelzJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 67: Der Wolf im Schafspelz

44 Min.Folge vom 24.07.2014Ab 12

Der Kampf gegen die Drogen schien gewonnen, doch jetzt erleidet Daniela Laum nach 20 Jahren einen schweren Rückfall. Ihre Sucht treibt die alleinerziehende Mutter immer näher an den Abgrund. Sie gerät unter einen ungeheuerlichen Verdacht. Die 37-jährige wird beschuldigt, im Rausch ihren Drogenberater niedergestochen zu haben. Zeugen wollen sie gesehen haben, doch Daniela bestreitet die Tat. Rechtsanwalt Stephan Lucas lässt nichts unversucht, der Mutter zu helfen.

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