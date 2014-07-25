Staffel 1Folge 68vom 25.07.2014
Alles für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 68: Alles für die Liebe
45 Min.Folge vom 25.07.2014Ab 12
Der ex-kriminelle Adrian Bogen will aus Liebe zu seiner Freundin Caro ein besserer Mensch werden. Doch so sehr er sich auch bemüht - die ganze Welt scheint gegen ihn zu sein: Caros Vater will ihnen ihre Liebe verbieten, Adrian soll in einen Elektroladen eingebrochen sein und eine pflegbedürftige Frau bestohlen haben. Alexander Stephens kämpft zusammen mit Adrian um dessen große Liebe, sein ungeborenes Baby und die Wahrheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick